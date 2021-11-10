Виконання обов’язків голови служби тимчасово покладено на начальника ГУ ДСНС України у Рівненській області Сергія Крука.

Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це написав представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

"Звільнено Чечоткіна Миколу Олександровича з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - написав він.

Чечоткіна призначили головою ДСНС розпорядженням уряду від 14 травня 2015 року № 469-р. Тепер виконання обов’язків голови служби тимчасово покладено на начальника ГУ ДСНС України у Рівненській області Сергія Крука.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України.

Крім того, уряд звільнив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" від держави в особі Юлії Ковалів, Наталії Бойко та Юлії Свириденко слідом за незалежними директорами, які подали у відставку на початку вересня.

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Автор: Леся Лещенко