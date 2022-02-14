Глава Чечні заявив, що нібито "любить Україну і її добрий народ" і нагадав про "один народ, спільну культуру і релігію".

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров звернувся до президента Володимира Зеленського і закликав виконати Мінські угоди, щоб "уникнути незворотні наслідки".

У своєму Telegram-каналі він звернувся до українців, заявивши, що" любить Україну і її добрий народ", нагадав про "один народ, спільну культуру і релігію".

"Пан Зеленський! Час клоунади підійшов до кінця. Настав час виконання боргу перед власним народом, щоб уникнути незворотних наслідків. Тобто сьогодні як ніколи виникла необхідність виконання Мінських угод, під якими стоїть підпис не тільки президента Росії, але і президента України", — написав Кадиров.

Він назвав "неухильне виконання положень, прописаних в Мінських угодах, першим найважливішим кроком не тільки в питанні врегулювання протистояння між Москвою і Києвом, але і в темі зниження загальної напруженості". Також політик закликав Зеленського "як гаранта Конституції і безпеки свого народу зробити все від нього залежне, щоб встановити мир і уникнути кровопролиття".

Також Кадиров зізнався в любові до України та її народу, і нагадав пропагандистські заяви про "братську Росію".

"З того курсу історії СРСР, що мені довелося прослухати в школі, я знаю, що колиска російської державності і православ'я — Київська Русь. Росіяни і українці - один слов'янський народ, із загальною історією, культурою і релігією", - заявив він.

Також глава Чечні зазначив, що ніколи не повірить в те, що українці "вважають себе частиною західного світу з її русофобською істерією".

На закінчення глава Чечні висловив надію на те, що український народ відновить історичну справедливість без допомоги ззовні.

"Не може бути, щоб духовно-історичні спадкоємці великого гетьмана Богдана Хмельницького і геніального письменника Миколи Гоголя не хотіли б вічного миру з братньою Росією!" - підкреслив він.

Нагадаємо, як писав УНІАН, раніше Кадиров заявив, що на місці президента Росії він "давно забрав би Україну, направив туди війська і навів там порядок", зазначивши, що Київ знаходиться під контролем США. Якщо українці не хочуть самі протистояти цьому, то Москві потрібно вживати заходів і приєднувати країну, вважає політик.

Мінські угоди: що відомо

Нагадаємо, навесні 2014 року бойовики захопили частину Донецької та Луганської областей України та створили так звані "ДНР" та "ЛНР". Росія підтримала бойовиків, на частину Донбасу вдерлися її війська.

Для врегулювання конфлікту було підписано Мінські угоди, які, зокрема, передбачали припинення вогню, відведення важкого озброєння та проведення виборів.

Росія не визнає, що є стороною конфлікту, і стверджує, що на Донбасі немає її військових. Україна, своєю чергою, наполягала на тому, що вибори на частині Донбасу неможливі, поки територія окупована.

Наприкінці січня 2022 року секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що Мінські угоди були "підписані під дулом", і Україна не має наміру їх виконувати.

Пізніше президент РФ Володимир Путін звернувся до влади України з вимогою виконувати Мінські домовленості і процитував російську приказку: "...подобається – не подобається. Терпи, моя красуня!".

Очільник української держави Володимир Зеленський вже відповів на слова російського колеги.

"...Україна справді красуня, з приводу "моя" – мені здається, це вже перебір", – заявив президент.

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