Глава Чечні впевнений, що треба "діяти на випередження".

Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, на місці президента Росії Володимира Путіна вже давно направив би війська в Україну

Про це він заявив під час прямої трансляції в Instagram.

Зокрема, Кадиров заявив, що США "нічого доброго Україні не бажають", а лише намагаються диктувати свої умови Росії. На його думку, РФ повинна "вживати заходи" та діяти на випередження.

"Якби я був президентом, я давно забрав би Україну, направив туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і загрожують нашій безпеці, ми повинні мовчати чи що? Якби в Сирії не зупинили, це перейшло б все до нас, у Росію. Так само і з України все перейде до нас, треба вживати запобіжні заходи", - заявив Кадиров.

Крім того, очільник Чечні назвав себе "піхотинцем Путіна" та порадив "не жартувати з ними".

"Я служу своєму народу, я піхотинець Путіна, не жартуйте з нами! Росія була і є великою державою. Навіть якщо весь світ буде проти, я буду з президентом, я буду з Володимиром Володимировичем, бо я йому тричі життям зобов'язаний", – заявив Кадиров.

Раніше скандальний глава Чечні заявив, що міг би приєднати Україну до Росії за дорученням президента РФ Володимира Путіна. "На моє глибоке переконання, якщо пан Зеленський і його команда так будуть себе вести, то Україну повинні приєднати до нашої країни... Українці - наш народ, це наша територія. Це моя думка", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше спікер української делегації в Мінській ТКГ, позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович зробив нову заяву на адресу Росії, розповівши, що їй загрожує в разі нового вторгнення в Україну. "Ну приходьте, вторгайтеся. Втопимо вас в крові, все ж дуже просто, ми їх просто втопимо в крові", - сказав він.

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