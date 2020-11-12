Поки в місті не будуть вводити жодних додаткових обмежень на вихідні.

У Слов'янську поки не мають наміру виконувати рішення Кабінету Міністрів про введення карантину вихідного дня.

Читайте такожЗаява "Епіцентру" про 72-годинну п'ятницю обурила Степанова: "Хочете покуражитися - поїхали в реанімацію" (відео)Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, таке рішення повинні приймати місцеві комісії з надзвичайних ситуацій, бо вихідні в містах-мільйонниках і маленьких містах відрізняються.

"Наші підприємці вже багато місяців і без того працюють лише для того, щоб зберегти свій бізнес і робочі місця. А для жителів передмістя вихідні дні - єдина можливість приїхати за покупками в місто або продати тут, на ринках, надлишки вирощеної сільгосппродукції", - написав він.

Мер Слов'янська направив до Кабміну відповідний лист і висловив надію на те, що уряд піде їм на зустріч.

"Поки ж жодних додаткових обмежень на вихідні ми вводити не будемо. Наша комісія відстежить ситуацію, і через тиждень приймемо рішення. Головне зараз - не панікувати, дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції. Це допоможе уникнути негативних наслідків", - підкреслив Лях.

Коли діє карантин вихідного дня, час

Так званий карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00: 00 понеділка.

Він вводиться з цих вихідних, попередньо - на три тижні.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що завдяки карантину вихідного дня в Україні припиниться зростання числа хворих COVID-19 "ураганними темпами".

На сайті президента вже з'явилася петиція з вимогою скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Людмила Жерновська