Депутати міської ради Харкова підтримали рішення увічнити пам’ять покійного мера Геннадія Кернеса.
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За рішення проголосували 64 депутати, 8 були проти, ще шестеро не голосували.
Вказаний проект рішення був першим у порядку денному мерії.
Раніше в місті озвучували плани перейменувати на честь Кернеса станцію метро або проспект. Також окремі харків’яни пропонували встановити пам’ятник покійному міському голові.
Водночас в Академії наук вищої школи України виступили проти таких намірів.
Смерть та похорон Кернеса: що відомо
- Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
- 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
- 23 грудня Кернеса поховали у Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі та прощання в одному з театрів міста.
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