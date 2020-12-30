Кернес - мерія Харкова проголосувала за увічнення пам'яті покійного міського голови / фото УНІАН, Андрій Марієнко

Депутати міської ради Харкова підтримали рішення увічнити пам’ять покійного мера Геннадія Кернеса.

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За рішення проголосували 64 депутати, 8 були проти, ще шестеро не голосували.

Вказаний проект рішення був першим у порядку денному мерії.

Раніше в місті озвучували плани перейменувати на честь Кернеса станцію метро або проспект. Також окремі харків’яни пропонували встановити пам’ятник покійному міському голові.

Водночас в Академії наук вищої школи України виступили проти таких намірів.

Смерть та похорон Кернеса: що відомо

  • Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
  • 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
  • 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
  • 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
  • 23 грудня Кернеса поховали у Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі та прощання в одному з театрів міста.

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Автор: УНІАН