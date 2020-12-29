Харківські депутати завтра зберуться на сесію, щоб вирішити, як саме увічнити пам'ять покійного мера.

В Академії наук вищої школи України виступили проти намірів влади Харкова назвати на честь померлого мера міста Геннадія Кернеса станцію метро "Наукова" чи проспект Науковий.

Про це йдеться у заяві президії Академії, ухваленій в понеділок, 28 грудня, пише "Новинарня".

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"…Президія АН вищої школи України також ухвалила заяву у зв’язку з планами перейменувати проспект Науковий та станцію метро "Наукова" в Харкові на честь Геннадія Кернеса. Президія Академії звертає увагу на ту унікальну роль, яку відіграв Харків у розвитку національної та світової науки. Тому зникнення з карти міста топонімів, пов’язаних зі словом "наука", стане не лише показником ставлення міської влади до діючих науковців, але й образою пам’яті тих десятків і сотень пов’язаних з Харковом визначних українських та зарубіжних учених, чиї імена вписано золотими літерами в історію науки”, – йдеться в документі.

Як відомо, рішення про перейменування можуть ухвалити вже завтра: 30 грудня депутати міськради вирішуватимуть, яким саме чином увічнити пам'ять Геннадія Кернеса.

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Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

23 грудня Кернеса поховали у Харкові. До цього пройшла церемонія відспівування мера Харкова у Благовіщенському соборі та прощання в одному з театрів міста.

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Автор: Юрій Годован