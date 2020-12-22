У Харкові мають пройти нові вибори мера / фото REUTERS

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, що нові вибори мера Харкова можуть пройти тільки в дві дати.

Корнієнко стверджує, що мерські вибори у Харкові можуть пройти в останню неділя березня або останню неділю жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Також нардеп заявив, що ймовірно вибори 28 березня не вдасться провести, бо не вистачить часу на проведення всіх процедур.

"Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - пояснив Корнієнко.

В свою чергу видання зазначає, що вибори в Харкові пройдуть не раніше наступної осені.

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Автор: УНІАН