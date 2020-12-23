Кернеса поховали / фото ТСН
У Харкові поховали мера міста Геннадія Кернеса на другому міському кладовищі на вулиці Пушкінській. Читайте такожЗ'явилися фото Кернеса в труні
Спочатку тривала багатогодинна церемонія прощання — у Благовіщенському соборі та в Оперному театрі. Труна з Кернесом була відкритою.
Незважаючи на погоду, — мороз у Харкові — охочих попрощатися з очільником міста було дуже багато, фото черг розлетілися у мережі.
На церемонії поховання, як повідомляє ТСН, були присутні члени родини Кернеса, народні депутати, керівництво мерії, друзі й близькі глави Харкова.
Похорон Кернеса / фото BEXA
Люди на кладовищі, де поховали Кернеса / фото 057
Кернес у труні / фото 057
Фоторепортаж УНІАН з церемонії прощання з Кернесом:
Кернес помер: що відомо про смерть мера Харкова
- 17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.
- Того ж дня в Харкові оголосили триденну жалобу. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.
- 21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова.
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