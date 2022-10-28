Після призначення на пост премʼєра Сунак першим зателефонував президенту України.

Київ та британський уряд готують візит нового премʼєра Великої Британії Ріші Сунака до України.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.

Пристайко нагадав, що після призначення на пост премʼєра Сунак першим зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

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"Я знаю, що це була дуже гарна розмова, під час якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже над цим працюємо з нашими колегами з уряду Британії", – наголосив посол.

Ріші Сунак: чого чекати Україні від нового премʼєра

Сунак – не нова персона у британській політиці. Раніше він перебував на посаді міністра фінансів. Судячи з його попередніх заяв, він не збирається змінювати раніше заданий Борисом Джонсоном курс Британії на підтримку України.

25 жовтня 2025 року він упреше висловився про війну в Україні в статусі британського премʼєра. У своїй промові він також наголосив, що Британія стикається з глибокою економічною кризою, і його уряд, в першу чергу, буде працювати над забезпеченням економічної стабільності.

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