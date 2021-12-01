Нардеп порадив Зеленському відібрати у нього ще й адвокатське посвідчення.

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива відреагував на рішення Атестаційної комісії МОН скасувати рішення про присудження йому наукового ступеня кандидата наук з держуправління.

Реакція нардепа з’явилась у його Telegram.

"Все, що ви, *** , у мене забрали – я поверну, а за тих, хто в цьому брав участь, тепер, як православний, буду молитися, знаю і згадаю кожного. Ви вже закінчуєте, а я тільки почав", – заявив Кива.

Ілля Кива запропонував президенту Володимиру Зеленського відібрати у нього адвокатське посвідчення.

Читайте такожБлінкен про "держпереворот" в Україні: дестабілізація ситуації є частиною тактики РосіїЯк писав УНІАН, ввечері 30 листопада у МОН переглянули рішення Інституту підготовки кадрів держслужби зайнятості й позбавили Іллю Киву можливості отримати науковий ступінь з держуправління.

Керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Що передувало

26 квітня нардеп Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

16 листопада він заявив, що слідом за вилученням нагородної зброї його також позбавили звання кандидата наук.

Як Кива захищав дисертацію

На захист кандидатської дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації", а троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива сказав, що тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".

ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і відзначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили.

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Автор: Віолетта Орлова