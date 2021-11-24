Раніше у нього забрали нагородну зброю.

У Міністерстві освіти і науки України кажуть, що не позбавляли народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киви ступеня кандидата наук.

Про це вони повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода.

"Станом на 23.11.2021 року Киві Іллі Володимировичу не присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 26 квітня нардеп Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Читайте такожРазумков натякнув, що піде на президентські вибори16 листопада він заявив, що слідом за вилученням нагородної зброї його також позбавили звання кандидата наук.

Кива захистив дисертацію

На захист кандидатської дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації", а троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався в Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива сказав, що тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".

ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і відзначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили.

Автор: Людмила Жерновська