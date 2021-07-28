Кива уточнив, що "треба все виправляти".

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива висловив жаль, що його разом з активістами Євромайдану екс-президент-втікач Віктор Янукович не давив важкою технікою.

Про це скандальний депутат написав у своєму Telegram.

Кива заявив, що у 2014 році був на Майдані "обдурений євроінтеграцією".

"Шкода, що у нього (Януковича – ред.) не вистачило духу давити нас, тих, хто скакав, як ідіоти, танками й БТРами", – написав Кива.

Читайте такожНАЗК взялося за декларацію Медведчука і ще дев'яти нардепівВін додав, що "жертв, звісно, було б більше", але таким чином Янукович нібито врятував би країну від "війни, колонізації та роздроблення".

Кива уточнив, що "треба все виправляти".

Це не перша скандальна заява Киви. Раніше він висловлювався на підтримку політичних переслідувань у Білорусі й підтримував владу Лукашенка.

Крім того, Кива відомий своєю дивною поведінкою у Раді. Уперше нардеп потрапив в об’єктиви ЗМІ, коли, за його словами, поправляв статевий орган в залі засідань.

Нещодавно представник ОПЗЖ фігурував у бійці зі "слугою" Миколою Тищенком, після якої привселюдно поправляв спідню білизну на очах у жінок.

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Автор: Іван Бойко