Кива заявив, що провокує скандали не у робочий час.

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива відреагував на ажіотаж навколо захисту своєї кандидатської дисертації.

Своїми враженнями він поділився у коментарі виданню Букви.

Читайте такожЗеленський 3 травня відвідає Польщу, зустрінеться з ДудоюНа запитання, як нардеп почувається після захисту роботи, він відповів: «Дуже соромно за журналістську спільноту, яка вже уподібнюється моїй поведінці. Я від своєї поведінки хайпую, а вони перетворюються у бруд».

Журналіст наголосив, що Кива є народним обранцем, на що той заявив, що провокує скандали не в робочий час.

«Я хайпую тоді, коли у мене є вільний час. А у робочий час я займаюся законотворчістю», – уточнив Кива, додавши, що з розпорядком його дня можна ознайомитися у Верховній Раді.

Кива-кандидат: що відомо

Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на тему: «Механізми впливу громадянського суспiльства на державне регулювання правоохоронної дiяльностi (на прикладі країн ЄС та України)».

На захист, що тривав з 10:00 до 13:00, пропускали не всіх журналістів. Під час перерви між депутатом і ЗМІ виникла коротка перепалка – Кива запропонував деяким журналістам з’ясувати питання, що цікавлять, у туалеті.

Пізніше стало відомо, що нардеп додав до своєї роботи довідки з підробленими підписами і вказав на наукові конференції, у яких не брав участі.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Яна Ставська