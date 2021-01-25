Спікер Дмитро Разумков зазначив, що від системи для голосування відключили вільні місця в сесійній залі парламенту.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив про заходи із запобігання "кнопкодавству", що будуть вжиті у парламенті найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, під час засідання Погоджувальної ради він зазначив, що на сьогодні у парламенті майже не фіксують фактів не особистого голосування.

"Але "майже" нас також не влаштовує – не влаштовує ні нас, ні українське суспільство", - додав спікер.

Він наголосив, що "кнопкодавство" має відійти в історію. За словами Разумкова, всі вільні місця депутатів у сесійній залі, якими їхні колеги намагались скористатися для "кнопкодавства", відключені від системи для голосування.

"Сьогодні відпрацьовується механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця", - уточнив він.

За словами спікера, після запуску нової системи "Рада" питання неособистого голосування буде знято на 100%.

Разумков наголосив, що в сесійній залі будуть встановлені додаткові камери, які дозволять як працівникам парламенту, так і правоохоронним органам, у разі виникнення підозри щодо неособистого голосування депутата, відстежити його дії.

Разумков також припустив, що ВР ухвалить зміни до свого регламенту щодо адміністративного чи дисциплінарного покарання народних депутатів за "кнопкодавство".

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За його словами, йдеться про можливість позбавлення депутата права голосування на декілька днів, що має призвести до втрати ним частини зарплати.

Спікер висловив думку, що такі заходи мають бути запобіжниками для депутатів, щоб вони не займалися "дурницями в сесійній залі".

Кнопкодавство в Раді

17 грудня, коли Верховна Рада голосувала за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки, фракції "Європейська солідарність" і "Голос" звинуватили "Слуг народу" в фальсифікації результату шляхом "кнопкодавства".

18 січня депутат Інна Совсун (фракція "Голос") заявила, що за її зверненням Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом "кнопкодавства" під час голосування за призначення Шкарлета.

Того ж дня після наради лідерів фракцій і груп Разумков доручив до 15 січня розробити зміни до законодавства про посилення відповідальності за неперсональное голосування. За його словами, всі фракції звернулися до нього з пропозицією встановити у сесійній залі додаткові камери, які фіксували б можливе неперсональное голосування.

Крім того, Разумков запропонував повернутися до того розташування депутатських фракцій і груп, яке було при розподілі місць між ними на початку роботи нинішнього скликання парламенту, а всі інші місця відключити від системи "Рада".

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Автор: Надя Пришляк