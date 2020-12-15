Нардеп на засіданні парламенту займався бронюванням готелю \ Цензор.НЕТ

Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 15 грудня, народний депутат "Слуги народу" Валерій Колюх обирав готель для відпочинку.

Читайте також"Необхідні для себе дії": журналіст показав, як нардепи ховають екрани смартфонів від журналістів (відео)Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ході сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх (голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, обраний по 92-му округу в Київській області) вів листування про готелі для відпочинку.

Листування йшло про бронювання готелю на Домінікані \ Цензор.НЕТ

"6 750 вже)))" - пишуть нардепу.

"Ого" - відповідає Колюх. І отримує посилання на готель в Домініканській Республіці - Catalonia Bavaro Beach.

"Валера вибираємо рік...Вам бронювати? ... Єгипет росте теж", - пишуть Колюху.

"Бронюйте" - відповідає він.

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Автор: УНІАН