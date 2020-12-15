Народний депутат "Слуги народу" Валерій Колюх на засіданні Ради обирав готель для відпочинку.

Під час засідання Верховної Ради сьогодні, 15 грудня, народний депутат "Слуги народу" Валерій Колюх обирав готель для відпочинку.

Читайте також"Необхідні для себе дії": журналіст показав, як нардепи ховають екрани смартфонів від журналістів (відео)Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ході сьогоднішнього засідання Верховної Ради "слуга народу" Валерій Колюх (голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, обраний по 92-му округу в Київській області) вів листування про готелі для відпочинку.

"6 750 вже)))" - пишуть нардепу.

"Ого" - відповідає Колюх. І отримує посилання на готель в Домініканській Республіці - Catalonia Bavaro Beach.

"Валера вибираємо рік...Вам бронювати? ... Єгипет росте теж", - пишуть Колюху.

"Бронюйте" - відповідає він.

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Автор: УНІАН