Також жителів міста просять зберігати спокій і користуватися офіційними джерелами інформації / Ілюстрація REUTERS
Комендантська година в Києві на вихідні залишається без змін і триватиме щоночі з 20:00 до 07:00.
Про це повідомляється в Telegram Київської міської держадміністрації.
Киян закликають максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години.
Також жителів міста просять зберігати спокій і користуватися офіційними джерелами інформації.
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