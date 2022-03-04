Киян закликають максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години.

Комендантська година в Києві на вихідні залишається без змін і триватиме щоночі з 20:00 до 07:00.

Про це повідомляється в Telegram Київської міської держадміністрації.

Киян закликають максимально обмежити пересування містом і до початку комендантської години.

Також жителів міста просять зберігати спокій і користуватися офіційними джерелами інформації.

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