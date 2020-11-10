Голова Верховної Ради вірить, що політичні сили в парламенті не будуть блокувати роботу в питанні виходу з конституційної кризи.

Через тиждень Верховна Рада України розгляне законопроекти, які дозволять врегулювати кризу навколо Конституційного суду

Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі на одному з телеканалів.

Разумков вважає, що на наступному пленарному тижні, який відповідно до календарного плану працюватиме в сесійному режимі з 17 по 20 листопада, парламент розгляне всі законопроекти, які "дозволять вирішити питання з одного боку, а з іншого боку дадуть можливість і фактично врегулювати кризу навколо Конституційного суду".

"Парламент те, що буде залежати від парламенту буде робити. І якщо ми говоримо про зміни до законодавства, то також є законопроекти, які, я думаю, будуть розглядатися на наступному тижні", - наголосив він.

Разумков сподівається, що протягом цього тижня комітети ВРУ розглянуть законопроекти "і головні, і альтернативні". Він сподівається, що й "народні депутати, різні партії будуть розуміти відповідальність не політичну, а стратегічну в своїх діях і не будуть ставити свої політичні амбіції вище інтересів держави". Разумков вірить, що вони не будуть блокувати роботу парламенту в питаннях виходу з конституційної кризи.

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Скандальне рішення КСУ щодо скасування обов'язкового е-декларування: що відомо

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував право НАЗК перевіряти декларації та виявляти конфлікт інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

28 жовтня НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Утім, 29 жовтня ввечері Кабінет міністрів зобов’язав НАЗК відновити публічний доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій.

Конституційний суд 28 жовтня оприлюднив текст рішення, ухваленого Великого палатою КС у складі 15 суддів.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, які були скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Європейська солідарність", "Голос" та "Слуга народу".

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Автор: Надя Пришляк