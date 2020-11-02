Зокрема, президент нагадав Тупицькому про важливість Вищого антикорупційного суду, земельної реформи і банківської реформи.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що не боїться політичної кризи, і окреслив для голови Конституційного суду Олександра Тупицького "червоні лінії", які не можна переходити.

Про це глава держави сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Що стосується політичної кризи - я цього не боюсь. Я робив як президент, захищаючи державу Україна. Це перше. Друге, що стосується узурпації влади - я нікого з цих суддів півтора року не знав. Я не бачив, я не знав їхніх прізвищ. Я не спілкувався. Я спілкувався тільки з головою Конституційного суду, і це правда, якому я сказав, - є червоні лінії для українського суспільства, якщо ми не хочемо повернутись через ваші рішення назад на 10 років в минуле", - наголосив Зеленський.

Зокрема, йдеться про важливість реформ, які стосувалися Вищого антикорупційного суду, земельної реформи і банківської реформи.

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КСУ проти антикорупційної реформи: що сталося

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Віталій Саєнко