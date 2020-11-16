Завтра в парламенті планується виступ прем'єр-міністра з доповіддю про стан боротьби з коронавірусом.

Заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляє, що наразі 27 народних депутатів хворіють на COVID-19, у середу-п'ятницю засідань Верховної Ради може не бути.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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Железняк зазначив, що о 9:30 відбулась нарада голів фракцій.

"Поки узгоджено такий порядок денний на вівторок: постанова про попередження про карантин за тиждень (№4320), постанова про скасування карантину вихідного дня, законопроект про відтермінування РРО, про ФОП (№4313), закон про районні ради (№3651д), закон про борг "Укрнафти", №№4119 та 4120 (це 9 млрд грн у ковідний фонд)", - написав депутат.

Також, за його словами, до парламенту викличуть прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з епідемією.

Железняк не виключив, що до розгляду додасться й питання про спрощення реєстрації вакцини від COVID-19 (№4314).

"Законопроекти про КС ("закон Разумкова" і закон про 2/3 голосування Конституційного суду) поки під питанням... Кажуть, що в "Слузі" немає голосів на закони", - зазначив він.

Також Железняк підкреслив: "Щодо графіку: наразі 27 депутатів хворіють на ковід. Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п'ятницю депутати перейдуть на онлайн-режим у комітетах. Засідань Ради, відповідно, не буде".

Водночас, додав він, якщо виникне необхідність, то буде проводитись позачергове засідання ВР.

"Є прогрес і по "ТСК про вагнерівців" - "Слуги народу" нададуть своїх членів до цієї ТСК і, думаю, в грудні проголосують", - додав депутат.

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Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу.

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Автор: Тетяна Поляковська