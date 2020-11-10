Прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.
Про це УНІАН повідомила його прес-секретар Ольга Куришко.
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"Тест прем'єр-міністра, який він здав сьогодні вранці, негативний", - сказала вона.
Ввечері 9 листопада президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що інфікувався COVID-19. З симптомів недуги він назвав лише підвищену температуру. Услід за главою держави коронавірус підтвердили й у керівника ОП Андрія Єрмака. Обидва перебувають на самоізоляції.
Загалом, за добу в Україні вірус виявили ще у понад 10 тисяч громадян. З початку пандемії на COVID-19 захворіли 479 197, з них одужали 214 657.
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