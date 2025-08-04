Альтернативою є застава у розмірі 8 млн грн з подальшими обов’язками, зокрема носити електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив народного депутата України 9-го скликання, який є фігурантом справи про корупцію під час закупівлі дронів і засобів РЕБ, під варту на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 003 004 гривень.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС, інформуючи про результати сьогоднішнього розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу народному обранцю.

Прізвище нардепа не вказується, але як відомо, мова йде про Олексія Кузнєцова від партії "Слуга народу".

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У ВАКС зазначають, що у разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

дати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

У суді нагадали, що народний обранець підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368 КК України.

Справа про корупцію при закупівлі дронів

Як повідомляв УНІАН, днями стало відомо, що у справі про зловживання при закупівлі дронів та систем радіоелектронної боротьби, крім народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кузнєцова, затримали голову Мукачівської райдержадміністрації Сергія Гайдая.

Перед тим на хабарі при закупівлі БПЛА та РЕБ викрили чинного народного депутата. В прокуратурі зазначили, що провели заходи з викриття осіб причетних до вчинення корупційного злочину. В порядку ст. 208 КПК України були затримані чотири особи, серед них чинний народний депутат, який підозрюють до участі в схемі. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України (привласнення майна в особливо великих розмірах та підкуп).

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