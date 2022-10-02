Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зазначив, що Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання про те, чи можна інтерпретувати сьогоднішню заяву дев’ятьох президентів країн Центральної і Східної Європи як підтримку членства України в НАТО, та чому вони в цій заяві посилаються на саміт Альянсу у Бухаресті 2008 року, а не на заявку про вступу до НАТО, яку Україна подала кілька днів тому.

За словами Жовкви, заяву президентів 9 країн Центральної і Східної Європи слід інтерпретувати як підтримку членства України у НАТО.

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"Все просто. Дійсно, існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова "колись". Там написано – Україна стане членом НАТО, першим етапом чи одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства. Заява 2008 року. Скільки років минуло з того часу, ми всі з вами бачимо, і наскільки обстановка, особливо з початку відкритої агресії Росії проти України, змінилася, ми також бачимо", - зауважив Жовква.

Він додав, що всі рішення самітів НАТО щодо членства України дійсні.

"До речі, заява Бухарестського саміту була підтверджена на Мадридському саміті (2022 року), коли у новій Стратегічній концепції НАТО на наступні 10 років було продубльовано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО. Рішення щодо членства тієї чи іншої країни в НАТО, наприклад, як зараз відбувається з Фінляндією та Швецією, приймаються на самітах. Тому всі рішення самітів НАТО щодо членства України - вони можливі, і про них забувати не можна і не треба", – акцентував Жовква.

Заступник керівника Офісу президента зауважив, що Україна може оминути етап виконання Плану дій щодо членства в Альянсі.

"Безумовно, на сьогодні ми бачимо, що дві країни - Швеція і Фінляндія - рухаються до НАТО без інструменту – Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли говорилося про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку в п'ятницю… Україна також не проти йти тим шляхом", – сказав Жовква.

Він констатував, що заява 9 президентів держав Центральної і Східної Європи датована сьогоднішнім числом - 2 жовтня, заявка України подана 30 вересня. "Безумовно, це реакція лідерів 9 країн на заявку України щодо вступу до НАТО, дуже приємно що така реакція дуже швидка", - підкреслив Жовква.

Вступ України до НАТО: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу. За словами міністра, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має відбутися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

30 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

Сьогодні, 2 жовтня, президенти 9 країн Центральної і Східної Європи підписали спільну заяву про підтримку членства України в НАТО. Зокрема, президенти країн Центральної і Східної Європи заявили, що відвідували Київ під час війни і на власні очі бачили наслідки російської агресії, і тому вони не можуть зберігати мовчання в умовах кричущого порушення міжнародного права Російською Федерацією.

Також глави держав наголосили, що підтримують рішення саміту НАТО у Бухаресті 2008 року стосовно майбутнього членства України.

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