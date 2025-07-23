Тепер мають підготувати пропозиції щодо необхідних змін до вже підписаного закону.

На нараді в президента України Володимира Зеленського керівники Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Служби безпеки України висловили свої зауваження до закону, який був ухвалений Верховною Радою України вчора, 22 липня. Про це сказав Генеральний прокурор України Руслан Кравченко на брифінгу сьогодні.

"Керівники САП і НАБУ казали, що не задоволені цим законопроєктом і вони вважають, що потрібно внести зміни і повернути ті чи інші повноваження та права. Керівник СБУ також деякими нормами був невдоволений", - зазначив Кравченко.

За словами генпрокурора, критичні зауваження були у керівника САП і СБУ, зокрема, щодо положень законопроекту, які стосуються обшуків під час слідчих дій. У відповідь президент попросив усіх підготувати свої зауваження щодо закону, каже Кравченко.

"Ми домовилися, що кожен з керівників правоохоронних органів готує свої заперечення, невдоволення і будуть подавати їх до презиидента. Так ми домовилися", - наголосив генпрокурор.

Новий закон про повноваження генпрокурора

Як повідомляв УНІАН, 22 липня парламент України ухвалив в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Проголосувало 263 депутати. Він виклакав неоднозначну реакцію в суспільстві, на акціях протесту в Києві та інших містах люди говорили про позбавлення самостійності цих антикорупційних структур.

В той же день президент Володимир Зеленський його підписав.

Сьогодні, 23 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів і прокоментував останні зміни в законодавстві щодо роботи цих відомств.

Він зазначав, що кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків, а ті, хто працює проти України, не мають почуватися комфортно й не відчувати, що таке невідворотність покарання.

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