Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що деякі українські політики «співають і підтримують» те, що у Росії про Україну розповідають кремлівські пропагандисти.
Про це він заявив в ефірі Свободи Савіка Шустера.
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«Як би вони не маскувалися, як би вони не підлаштовувалися під те, що вони за народ і за Україну, за щасливе життя… Вони ні біса не знають, бо виросли в інших умовах. Вони живуть ідеологією кремлівською, Соловйових, Кисельових й інших. Їм треба слухати Україну, якщо хочуть тут жити. А як не хочуть – до чортової матері з України. Ось моя їм порада», – виступив Кравчук.
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