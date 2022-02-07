Кулеба зауважив, що Німеччина неодноразово пояснювала небажання постачати зброю Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба продовжить переконувати Німеччину з метою отримання згоди на постачання в Україну воєнної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Якби я втратив надію з цього чи будь-якого іншого питання, то напевно я б не робив свою роботу, тому що навіщо щось робити, якщо ти в це не віриш. Завжди треба займатися тільки тим, у що ти справді віриш і у чому переконаний. Тому так, питання військових постачань до України з Німеччини або з третіх країн чи міжнародних організацій, які потребують на це дозвіл Німеччини, буде на порядку денному моїх переговорів сьогодні (з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок - УНІАН)", - сказав він.

Також глава МЗС зазначив, що обговорюватиме з німецькою колегою Бербок й інші теми, в тому числі ті, де Україна та Німеччина мають гарний рівень співробітництва. Але він визнав, що існують й проблемні питання, щодо яких треба працювати з Німеччиною.

Кулеба зауважив, що Німеччина неодноразово пояснювала небажання постачати зброю Україні.

"Ми вважаємо ці пояснення стосовно України несправедливими. Ми вважаємо, що є більш широкий простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Втім, це не означає, що ми не повинні з нею працювати. Тому ми безумовно будемо й надалі працювати з Німеччиною з цього питання", - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що відносини України з Німеччиною не зводяться виключно до питання постачання зброї, оскільки ці відносини є набагато ширшими.

Також глава МЗС окремо додав, що питання зброї для України буде порушуватися 8 лютого і під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва.

"І так само ми будемо обговорювати цю тему завтра під час візиту президента Макрона, тому що коли йдеться про зміцнення України і українських Збройних сил, не може бути країн-винятків, з якими ми цю тему не порушуємо", - сказав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2021 року федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує ідею постачання зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

18 січня канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.