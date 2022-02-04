ЗА його словами, наразі у США та ЄС немає політичної волі для застосування санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що застосовувати санкції проти Російської Федерації потрібно вже зараз.

Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Чи є підстави вже зараз застосувати проти Російської Федерації санкції? Є. Тому що за останні роки вона зробила багато порушень, за які її можна поставити під санкції. І це було б дуже своєчасно саме зараз. Тому що це було б чітким практичним сигналом Росії про дійсно готовність партнерів це зробити. Наприклад, це можна зробити за паспортизацію... Тому що це мегамасштабна проблема, яка залишилася з боку суб'єктів, здатних застосовувати санкції, - Європейського Союзу, Сполучених Штатів - без системної відповіді", - зазначив міністр.

Водночас, він зауважив, що для застосування санкцій потрібна політична воля.

"Чи є політична воля зараз в Сполучених Штатах або в Європейському Союзі застосовувати санкції на цьому етапі? Наразі її немає", - сказав Кулеба.

Водночас, він додав, що "зараз вже з'являються голоси, в тому числі, в Сполучених Штатах, серед тих, хто ухвалює рішення, що дійсно є сенс в тому, щоб дати Росії не просто словесний сигнал". "Ми маємо перейти до конкретики", - сказав Кулеба.

"Я зараз максимально пришвидшую партнерів наших, насамперед, у Європейському Союзі - там є дійсно слабкі місця, чого не скажеш про наших англосаксонських партнерів, - щоб все-таки консенсус довкола санкційного пакету будувався", - зазначив урядовець.

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Нагадаємо, Європейський банк просить в інших банків план дій у разі санкцій проти Росії, мовиться і про відключення від SWIFT.

У ЗМІ повідомляли, що США серйозно не розглядають санкції проти Росії, які стосуються SWIFT або газу.

У Росії ж переконують, що "фатальної катастрофи не буде", якщо відключення станеться.