Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що застосовувати санкції проти Російської Федерації потрібно вже зараз.
Як передає кореспондент УНІАН, про він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".
"Чи є підстави вже зараз застосувати проти Російської Федерації санкції? Є. Тому що за останні роки вона зробила багато порушень, за які її можна поставити під санкції. І це було б дуже своєчасно саме зараз. Тому що це було б чітким практичним сигналом Росії про дійсно готовність партнерів це зробити. Наприклад, це можна зробити за паспортизацію... Тому що це мегамасштабна проблема, яка залишилася з боку суб'єктів, здатних застосовувати санкції, - Європейського Союзу, Сполучених Штатів - без системної відповіді", - зазначив міністр.
Водночас, він зауважив, що для застосування санкцій потрібна політична воля.
"Чи є політична воля зараз в Сполучених Штатах або в Європейському Союзі застосовувати санкції на цьому етапі? Наразі її немає", - сказав Кулеба.
Водночас, він додав, що "зараз вже з'являються голоси, в тому числі, в Сполучених Штатах, серед тих, хто ухвалює рішення, що дійсно є сенс в тому, щоб дати Росії не просто словесний сигнал". "Ми маємо перейти до конкретики", - сказав Кулеба.
"Я зараз максимально пришвидшую партнерів наших, насамперед, у Європейському Союзі - там є дійсно слабкі місця, чого не скажеш про наших англосаксонських партнерів, - щоб все-таки консенсус довкола санкційного пакету будувався", - зазначив урядовець.
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Нагадаємо, Європейський банк просить в інших банків план дій у разі санкцій проти Росії, мовиться і про відключення від SWIFT.
У ЗМІ повідомляли, що США серйозно не розглядають санкції проти Росії, які стосуються SWIFT або газу.
У Росії ж переконують, що "фатальної катастрофи не буде", якщо відключення станеться.