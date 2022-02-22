Міністр привітав складне рішення німецької влади.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав зупинку Німеччиною процесу сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" правильним кроком.

Про це міністр написав у Твіттері. Він привітав таке рішення Німеччини.

"Вітаю рішення ФРН зупинити сертифікацію Північного потоку 2. За нинішніх умов це правильний крок з моральної, політичної та практичної точки зору. Справжнє лідерство передбачає складні рішення у важкі часи. Крок Німеччини це доводить", - написав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина зупинита процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

У Берліні Шольц заявив, що уряд ухвалює ці заходи у відповідь на дії Росії в Україні. За його словами, проект не може бути запущеним зараз у зв'язку з цими кризовими обставинами.

Нагадаємо, що Німеччина завжди була на боці реалізації цього російського енергетичного проекту.

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