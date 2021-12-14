Глава МЗС Дмитро Кулеба порушив це питання під час розмови з новим міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що за допомогою дипломатії можливо вирішити питання про закупівлю зброї у Німеччини через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам, коментуючи повідомлення німецьких ЗМІ, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агенцію НАТО.

"Ще коли я був віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, ми працювали над отриманням Україною доступу до системи оборонних закупівель НАТО. І ми цю задачу вирішили. Україна цей доступ отримала. Це означає, що українське Міністерство оборони може напряму у союзників купувати зброю або військове обладнання (як умовно, скажімо, є українське ProZorro, а є така система і в НАТО). Але ці купівлі не відбуваються автоматично. Вони потребують політичного схвалення", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що Україна веде певні дискусії з деякими членами Альянсу з приводу того, як це відбуватиметься.

Читайте такожДо України приїдуть президенти Польщі та Литви"Але я переконаний, що ми маємо говорити про це з ними наразі на двосторонньому рівні як дипломати, тому я не вважаю, що це невирішувана задача. Ми цілком можемо вирішити її на переговорах. Вчора ми з пані міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок обговорювали це питання і зійшлися на думці, що дипломатичних переговорів буде достатньо для того, щоб шукати рішення для будь-яких ситуацій", - сказав Кулеба.

Що передувало

1 червня в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Володимир Зеленський висловив думку, що ФРН може надати Україні ракетні та патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіотехнічні засоби та інше озброєння.

9 червня на той час міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з Росією щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

За даними BILD, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

На прохання колишньої канцлерки до рішення Німеччини приєдналися і Нідерланди, оскільки Меркель нібито не хотіла, щоб Німеччина була єдиною країною, яка виступає проти надання озброєння Україні на тлі загострення російської агресії.

Пізніше глава МО України Олексій Резніков в інтерв’ю газеті Financial Times, поскаржившись на позицію колишнього керівництва ФРН щодо врегулювання ситуації на Донбасі, фактично підтвердив твердження анонімних джерел BILD про причетність до блокування передачі зброї особисто Меркель.

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Автор: Віталій Саєнко