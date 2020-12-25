Очільник МЗС заявляє про готовність до нової зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Угорщина не блокуватиме повністю відносини України з Організацією північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО", - наголосив Кулеба.

При цьому він сказав, що хоча наразі не заплановано нової зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, але "готовність до цієї зустрічі є і у нього, і у мене".

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Окремо Кулеба сказав, що чекає на завершення слідчих дій і аналізу здобутих Службою безпеки України доказів щодо можливих ознак правопорушень у діях депутатів Сюртівської сільської ОТГ, які виконали угорський гімн під час прийняття присяги після проведення місцевих виборів.

"Ми живемо в демократичній країні. Якщо справа дійде до суду, то в суді можна опротестувати якість доказів і дії слідчих. Будь ласка, в судовому змагальному процесі можна з'ясувати істину. Але хочу наголосити, якщо справа дійде до суду. Тому що ще не знаю, чи будуть оголошені відповідні підозри", - сказав Кулеба.

Очільник МЗС заявив, що до 2017 року центральна влада в Україні приділяла мало уваги до ситуації на Закарпатті, і тому Угорщина змогла "доволі вільно почувати себе в Закарпатській області".

"Ситуація змінилася у 2017 році, коли почалося встановлення такого правильного балансу – вирівнювання ситуації, і те, що ми спостерігаємо зараз – це продовження цього процесу", - наголосив Кулеба.

Він сказав, що Україна дотримується дуже простого підходу. За його словами, в Україні розуміють, що Угорщину турбує доля етнічних угорців, які є громадянами України, і сказав, що завжди говорить про це Сійярто. "Ви маєте право про них турбуватися, але ви маєте це робити в межах червоних ліній, окреслених українським законодавством", - підкреслив Кулеба.

Відносини України та Угорщини: що відбувається

21 листопада депутати Сюртівської сільської ОТГ виконали угорський гімн під час прийняття присяги після проведення місцевих виборів. У СБУ пообіцяли вжити відповідних заходів реагування за результатами перевірки.

30 листопада журналіст Віталій Глагола повідомив, що на Закарпатті співробітники СБУ влаштували обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича, а також у ще декількох осіб.

Згодом у Службі безпеки України підтвердила факт обшуків у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті.

Глава МЗС Угорщини поскаржився в НАТО і ОБСЄ через обшуки в офісах організацій угорської меншини на Закарпатті. Він звинуватив СММ ОБСЄ у тому, що вона встановила заборону своїм спостерігачам контактувати з угорською меншиною на Закарпатті.

Також Сійярто порушив питання угорської меншини в Україні на засіданні Ради Європейського Союзу, але ніхто з інших міністрів країн-членів ЄС не відреагував.

Довідка УНІАН. Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

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Автор: Віталій Саєнко