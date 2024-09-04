Ймовірно, його замінить Андрій Сибіга, який зараз є заступником голови українського МЗС.

Український дипломат Андрій Сибіга замінить Дмитра Кулебу на посаді міністра закордонних справ після кадрових змін в уряді. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з думкою президента України Володимира Зеленського щодо цих кадрових рішень.

"Кулеба, який подав у відставку в середу, тепер зосередиться на зміцненні відносин України з НАТО, оскільки охоплена війною країна прагне приєднатися до блоку", - сказав співрозмовник, який побажав залишитися анонімним, оскільки інформація не є публічною.

Сибіга, який зараз є першим заступником Кулеби в МЗС, має репутацію вмілого дипломата. Він працював послом України в Туреччині та заступником керівника апарату Зеленського до приходу в міністерство цього року.

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Кадрові зміни в уряді

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав заяву про відставку. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Також раніше повідомлялося, що замість Дмитра Кулеби найімовірнішою кандидатурою є його перший заступник Андрій Сибіга.

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