Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про 12 українських громадян, які перебувають на військові базі на околиці Кабулу.
Про це повідомив глава МЗС у соціальній мережі Facebook, щойно він переговорив телефоном з одним з 12 українських громадян на військовій базі поблизу Кабула.
Кулеба заявив, що відбулася привітна і предметна розмова про стан справ та про те, як повернути їх додому.
"Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього - спокою і координації", - наголосив він.
При цьому міністр заперечив, що Україна нібито кинула цих 12 осіб напризволяще.
"По-перше. Їх кинули - брехня. З ними з самого початку кризи був встановлений зв’язок, і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані. По-друге. Всіх вивезли, одні українці залишилися - брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці - молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази - неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання", - зазначив Кулеба.
"По-третє. Нашим погрожують - брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань. По-четверте. Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про "військовослужбовців"", - наголосив він.
Міністр запевняє, що українців буде врятовано.
"Хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку", - заявив міністр.
Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українців афганського походження бажали покинути Афганістан, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан". Наразі найголовніше для цих українців - щоб вони дісталися до аеропорту Кабулу.
Раніше Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн — України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.