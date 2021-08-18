Посольство України в Таджикистані постійно підтримує українців, що лишилися під Кабулом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про 12 українських громадян, які перебувають на військові базі на околиці Кабулу.

Про це повідомив глава МЗС у соціальній мережі Facebook, щойно він переговорив телефоном з одним з 12 українських громадян на військовій базі поблизу Кабула.

Кулеба заявив, що відбулася привітна і предметна розмова про стан справ та про те, як повернути їх додому.

"Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього - спокою і координації", - наголосив він.

При цьому міністр заперечив, що Україна нібито кинула цих 12 осіб напризволяще.

"По-перше. Їх кинули - брехня. З ними з самого початку кризи був встановлений зв’язок, і його постійно підтримує наше посольство в Таджикистані. По-друге. Всіх вивезли, одні українці залишилися - брехня. На базі перебувають сотні людей з громадянством багатьох держав. Українці - молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази - неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання", - зазначив Кулеба.

"По-третє. Нашим погрожують - брехня. Наразі жодної прямої загрози життю і безпеці наших громадян немає. Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань. По-четверте. Це наші військовослужбовці в Афганістані - брехня. Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про "військовослужбовців"", - наголосив він.

Міністр запевняє, що українців буде врятовано.

"Хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку", - заявив міністр.

Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українців афганського походження бажали покинути Афганістан, де влада перейшла під контроль радикального руху "Талібан". Наразі найголовніше для цих українців - щоб вони дісталися до аеропорту Кабулу.

Раніше Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн — України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автор: Станислав Кожемякин