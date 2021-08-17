Урядовці наголошують, що на території Афганістану українських військових немає.

На військовій базі в околицях Кабула пребуває 12 українських громадян, які працюють за приватними контрактами.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"МЗС відомо про дванадцятьох українців, які зараз перебувають на військовій базі в околицях Кабула. Наше посольство підтримує із ними зв‘язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з‘явиться можливість евакуації", - повідомив речник.

Він уточнив, що це громадяни, які працюють за приватними контрактами.

"Українських військових в Афганістані немає", - наголосив Ніколенко.

Раніше українець, який прилетів по роботі до Афганістану, розповів ЗМІ, що нині відбувається у захопленому талібами Кабулі. Чоловік уточнив, що перебуває на базі під охороною разом з іншими громадянами, в тому числі українцями.

Таліби, за його словами, поки не виявляють агресії до українців, проте поставили свою охорону на базі.

"Також постійно вимагають, щоб ми здали зброю. Але якщо на це підемо, що буде потім – велике питання", - пояснив він.

Наразі українців не можуть евакуювати з Кабулу – для цього немає ані транспорту, ані доступу до аеропорту. Води та їжі в українців вистачить ще приблизно на один тиждень.

Тим часом в російських Telegram-каналах з’явилось відео нібито бійців "української ПВК". Люди на відео фільмують ситуацію і розповідають, що таліби випускають бранців з в’язниці. У зв’язку з цим вони переживают за власну безпеку.

Як повідомляв УНІАН, вже 120 громадян України афганського походження та члени їхніх родин бажають залишити Афганістан, оскільки влада у цій країні перейшла до радикального руху Талібан.

Раніше Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

16 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Кабулі знаходиться ще один український літак для евакуації, який не може вилетіти. Українська сторона готова, окрім українців, евакуювати додатково іноземців.

Автори: Дмитро Захаров, Віталій Саєнко