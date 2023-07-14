Зокрема, лідери країн НАТО не озвучили чітке запрошення для приєднання України до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які результати саміту Організації Північноатлантичного договору його не влаштували. Про це глава МЗС повідомив в ефірі інформаційного марафону.

Міністр сказав, що "загалом" задоволений результатами саміту НАТО, який відбувся 11-12 липня у Вільнюсі, але є певні моменти, якими він не задоволений.

"Мене не влаштовує тільки один момент - що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що Україну запрошуємо до членства або запросимо Україну до членства умовно завтра", - сказав Кулеба.

Відео дня

При цьому, дипломат відзначив, що на цьому саміті важливим було не лише те, що відображено у тексті комюніке і офіційних заявах, а й те, що відбувалося за лаштунками.

"Була принципова різниця не лише між Бухарестським самітом 2008 року, з яким усі порівнюють Вільнюс, але й взагалі із самітом у Мадриді (у 2022 році). І різниця ця полягала у тому, що ми подолали психологічний бар'єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО", - наголосив Кулеба.

"Те, що вони не зробили квантовий ривок (країни-члени НАТО - УНІАН) - це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається", - додав Кулеба.

Міністр зазначив, що країни-члени Альянсу запевняють Україну, аби вона не хвилювалася, бо "питання вирішене - ви будете членом НАТО".

Також глава МЗС пояснив, чому на саміті НАТО чітко не заявили про запрошення України стати членом.

"Причина полягає у тому, що ключові наші партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО може зайти у Вільнюсі, побоюються швидкості. Тобто, вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна "приїде у пункт призначення" і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони хочуть цього уникнути, вони хочуть безпечно дістатися цієї точки", - сказав Кулеба.

Також, як розповів Кулеба, він почув від президента США Джо Байдена, що "тепер ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО".

"Коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву - він бере на себе певне політичне зобов'язання", - підкреслив Кулеба.

Також глава МЗС натякнув, що будь-які можливі перемовини з Росією не повинні впливати на членство в Альянсі.

"Ми категорично, спочатку обережно і натяками, а напередодні саміту вже дуже прямолінійно казали усім партнерам, що будь-які перемовини з будь-ким, будь-коли - не повинні жодним чином впливати на членство України на членство в Альянсі. Це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов", - наголосив Кулеба.

Водночас, як зазначив глава МЗС, в Альянсі вже почалася робота над тим, щоб на ювілейному саміті у Вашингтоні в 2024 році були ухвалені з низки питань "славетні рішення".

Україна - НАТО

Як повідомляв УНІАН, голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на саміті Альянсу у Вільнюсі заявили, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися до Альянсу лише тоді, коли Альянс "матиме згоду, й умови будуть виконані". При цьому, в Україні очікували на чітке запрошення, з визначенням часових рамок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що раніше не було часових рамок для процесу набуття членства. Водночас Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

Вас також можуть зацікавити новини: