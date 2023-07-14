Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, які результати саміту Організації Північноатлантичного договору його не влаштували. Про це глава МЗС повідомив в ефірі інформаційного марафону.
Міністр сказав, що "загалом" задоволений результатами саміту НАТО, який відбувся 11-12 липня у Вільнюсі, але є певні моменти, якими він не задоволений.
"Мене не влаштовує тільки один момент - що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що Україну запрошуємо до членства або запросимо Україну до членства умовно завтра", - сказав Кулеба.
При цьому, дипломат відзначив, що на цьому саміті важливим було не лише те, що відображено у тексті комюніке і офіційних заявах, а й те, що відбувалося за лаштунками.
"Була принципова різниця не лише між Бухарестським самітом 2008 року, з яким усі порівнюють Вільнюс, але й взагалі із самітом у Мадриді (у 2022 році). І різниця ця полягала у тому, що ми подолали психологічний бар'єр, і я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО", - наголосив Кулеба.
"Те, що вони не зробили квантовий ривок (країни-члени НАТО - УНІАН) - це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається", - додав Кулеба.
Міністр зазначив, що країни-члени Альянсу запевняють Україну, аби вона не хвилювалася, бо "питання вирішене - ви будете членом НАТО".
Також глава МЗС пояснив, чому на саміті НАТО чітко не заявили про запрошення України стати членом.
"Причина полягає у тому, що ключові наші партнери, які реально визначали, наскільки далеко НАТО може зайти у Вільнюсі, побоюються швидкості. Тобто, вони абсолютно погоджуються з тим, що Україна "приїде у пункт призначення" і буде членом НАТО. Немає жодних сумнівів тепер у цьому. Але у них є страх, що якщо занадто швидко їхати, то можна потрапити в аварію. А вони хочуть цього уникнути, вони хочуть безпечно дістатися цієї точки", - сказав Кулеба.
Також, як розповів Кулеба, він почув від президента США Джо Байдена, що "тепер ні в кого не повинно залишатися сумнівів у тому, що Україна буде членом НАТО".
"Коли президент Сполучених Штатів робить таку заяву - він бере на себе певне політичне зобов'язання", - підкреслив Кулеба.
Також глава МЗС натякнув, що будь-які можливі перемовини з Росією не повинні впливати на членство в Альянсі.
"Ми категорично, спочатку обережно і натяками, а напередодні саміту вже дуже прямолінійно казали усім партнерам, що будь-які перемовини з будь-ким, будь-коли - не повинні жодним чином впливати на членство України на членство в Альянсі. Це мета, якої ми досягнемо за будь-яких умов", - наголосив Кулеба.
Водночас, як зазначив глава МЗС, в Альянсі вже почалася робота над тим, щоб на ювілейному саміті у Вашингтоні в 2024 році були ухвалені з низки питань "славетні рішення".
Україна - НАТО
Як повідомляв УНІАН, голови держав і урядів країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на саміті Альянсу у Вільнюсі заявили, що зможуть направити запрошення Україні приєднатися до Альянсу лише тоді, коли Альянс "матиме згоду, й умови будуть виконані". При цьому, в Україні очікували на чітке запрошення, з визначенням часових рамок.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що раніше не було часових рамок для процесу набуття членства. Водночас Столтенберг сказав, що для набуття членства важливі реформи у секторі оборони і приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.