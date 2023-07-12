Також радник президента США наголосив на необхідності провести додаткові реформи.

Хоча президент США Джо Байден "буде прямолінійним" під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Литві, він планує "уважно вислухати" його.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, після того, як Зеленський висловив невдоволення через позицію щодо членства України в НАТО, пише CNN.

Салліван також вказав на причини, через які Україні не було запропоновано членство під час цього саміту НАТО. Серед таких він виділив той факт, що альянс опиниться в стані війни з Росією, якщо Україна приєднається зараз, а також необхідність провести додаткові реформи.

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"Альянс в один голос сказав вчора ввечері, що ми з нетерпінням чекаємо майбутнього з Україною в НАТО. Ми будемо працювати з Україною на шляху до НАТО. Але сьогодні ми не готові запросити Україну. У президента Зеленського, очевидно, була інша думка з цього приводу. Але сьогодні президент Байден буде з ним прямолінійний, як він був під час кожної телефонної розмови і зустрічі, які в них були, викладаючи свої доводи, викладаючи свої думки, а потім уважно слухаючи те, що говорить президент Зеленський", - сказав Салліван.

На питання про те, які конкретні реформи необхідно провести Україні, Салліван вказав, що м'яч знаходиться на боці України в рамках процесу щорічної національної програми в НАТО. Але додав, що альянс і Україна "зроблять особливий акцент на швидкому просуванні в певних областях, щоб підвищити стійкість української демократії".

Говорячи про терміни закінчення війни Салліван сказав, що розуміє бажання України стати членом НАТО "якомога швидше", але зазначив, що ситуація "динамічна".

"НАТО має бути в змозі зберігати гнучкість - тісно співпрацюючи з Україною на своєму шляху, щоб визначити, коли в майбутньому має сенс їх прийняти", - сказав він.

Саміт НАТО - новини

Як повідомляв УНІАН, 11 липня у Вільнюсі стартував дводенний саміт НАТО. У перший день зустрічі лідери держав НАТО погодилися прибрати вимогу про виконання Плану дії щодо членства для України. Однак, запросити Україну зможуть, якщо всі країни дійдуть згоди, і це також залежатиме від втілення певних умов.

За словами Генсека НАТО Єнса Столтенберга, для набуття членства важливі реформи в секторі оборони і безпеки, і приведення української армії до взаємосумісності з арміями Альянсу.

Сьогодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що результати саміту НАТО для України хороші, проте із запрошенням України до Альянсу вони були б ідеальними. Він також зазначив, що сьогодні Україна побачила конкретні пункти, які наближають її до НАТО.

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