Глава МЗС наголосив, що Україна не збирається приймати такий сценарій.

Україна розраховує отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу вже влітку цього року. Відмову країна розцінюватиме як обман з боку Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Financial Times.

"Якщо ми не отримаємо статус кандидата, це означає лише одне, що Європа намагається нас обдурити. І ми не збираємося це ковтати", - зазначив він.

Очільник МЗС наголосив, що наразі Україна - єдине місце в Європі, де люди вмирають за цінності, на яких заснований ЄС.

"І я вважаю, що це слід поважати", - додав Кулеба.

Водночас міністр прокоментував прогноз президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірності кількарічного процесу вступу України в Євросоюз.

"Три місяці тому у цієї країни (України - УНІАН) навіть не було перспективи членства. Зараз вони вже обговорюють, скільки часу це займе", - зазначив Кулеба.

України очікує отримати статус кандидата в червні.

"Після цього ми сядемо з вами і вирішимо інші питання. Як, коли і так далі", - додав міністр.

Шлях України в ЄС

28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії повідомив, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом кількох місяців.

8 квітня під час візиту до Києва президент Єврокомісії фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

15 квітня стало відомо про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника.

9 травня Україна передала Євросоюзу другу частину відповідей на спеціальний опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС й очікує отримати статус кандидата у червні.

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