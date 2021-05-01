Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилковою реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям окупованої частини Донбасу.
Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.
Читайте такожКремль продовжує гібридну агресію: Україна відреагувала на санкції РФ проти чиновників ЄС"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок "паспортизації"... Я нікого не обвинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр з роздачі паспортів", – зазначив Кулеба.
"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн "нормандського формату" Дмитро Козак – ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї "паспортизації", – вважає міністр закордонних справ України.
Видача російських паспортів на Донбасі: що відомо
- У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.
- Пізніше він заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях Донбасу.
- У Ростовській області РФ відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей.
- У Кремлі заявляють, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому що там "живуть етнічні росіяни", і Росія продовжить їх захищати.
- 22 квітня 2021 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що жителі окупованих територій Донеччини та Луганщини отримали 250-300 тис. російських паспортів. Крім того, за її даними, окупаційні адміністрації планують видати ще щонайменше 300 тис.
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