За даними українського омбудсмена, жителі окупованих територій Донеччини та Луганщини вже отримали 250-300 тис. російських паспортів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилковою реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям окупованої частини Донбасу.

Про це очільник зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Читайте такожКремль продовжує гібридну агресію: Україна відреагувала на санкції РФ проти чиновників ЄС"Це велика помилка наших друзів і партнерів, що вони не достатньо жорстко з самого початку відреагували на початок "паспортизації"... Я нікого не обвинувачую. Таке життя. Тобто не поставилися достатньо серйозно. Росія відчула, що можна, і розгорнула цей процес. Як ви розумієте, у нас фізично можливостей впливати на роздачу паспортів на окупованих територіях Донбасу дуже мало, але жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії Росії суттєво пригальмував би. Оскільки такого тиску не було, були лише слова, то Росія поставила там конвеєр з роздачі паспортів", – зазначив Кулеба.

"А тепер ми чуємо заяви Козака (представник Росії в групі радників лідерів країн "нормандського формату" Дмитро Козак – ред.), як під час останнього загострення, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни. Це конкретний наслідок цієї "паспортизації", – вважає міністр закордонних справ України.

Видача російських паспортів на Донбасі: що відомо

У квітні 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

Пізніше він заявив, що Росія може спростити процедуру отримання громадянства для всіх українців, а не тільки для тих, хто проживає на окупованих територіях Донбасу.

У Ростовській області РФ відкрилися два центри видачі російських паспортів жителям окупованих районів Луганської та Донецької областей.

У Кремлі заявляють, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, тому що там "живуть етнічні росіяни", і Росія продовжить їх захищати.

22 квітня 2021 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що жителі окупованих територій Донеччини та Луганщини отримали 250-300 тис. російських паспортів. Крім того, за її даними, окупаційні адміністрації планують видати ще щонайменше 300 тис.

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Автор: Світлана Закелова