На думку Медведчука, президент України "видав бажане за дійсне".

Підозрюваний у держзраді кум президента Російської Федерації Володимира Путіна і народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук прокоментував слова глави Української держави Володимира Зеленського про завершення "епохи Медведчука".

Як передає кореспондент УНІАН, перед розглядом судом апеляційних скарг на обраний йому запобіжний захід у кримінальному провадженні щодо державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму Медведчук дав коментар журналістам.

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"Я думаю, що він видав бажане за дійсне", - заявив Медведчук, коментуючи висловлювання президента.

Що цьому передувало

20 травня на прес-конференції президент Володимир Зеленський висловив думку, що вже закінчується епоха кума Путіна Віктора Медведчука, за якого взялися правоохоронці. "Не пам'ятаю, була там на білбордах "епоха Медведчука". Я думаю, що це частина програми суспільства, а не навіть програми президента. Я вважаю, що ця епоха закінчується", - заявив він.

14 травня у своїй колонці для видання "Фокус" Зеленський зазначив, що Медведчук був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду Україні.

Справа проти Медведчука

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь" ("Луч").

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів та звичаїв війни.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

15 травня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов оцінив ймовірність обміну Медведчука на українських громадян, які перебувають у російських в'язницях. "Рішення про обмін ухвалює президент України. Я думаю, якщо буде така можливість, - ми охоче це зробимо", - зазначив він.

Козак перебуває за межами України, СБУ оголосила його в розшук. 20 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Козака.

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Автор: Костянтин Гончаров