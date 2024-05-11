За словами дипломата, важливо підтримувати Україну як у її обороні, так і на шляху до ЄС і НАТО.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже під час зустрічі з головою МЗС Литви Ґабріелюсом Ландсберґісом заявила, що перемога України у війні з РФ є спільною метою для всіх країн Балтії, йдеться у повідомленні МЗС Латвії, передає Радіо Свобода.

За словами Браже, Україна має право використовувати зброю, яку надає Захід, для ударів не лише по окупованій території, а й по військових цілях, які знаходяться в Росії.

"Україна є пріоритетом для всіх країн Балтії - перемога України є спільною метою для всіх нас. Водночас у поточній геополітичній ситуації, коли різні прояви російської гібридної війни спостерігаються щодня, Латвія, країни Балтії та Північної Європи загалом потребують об’єднання зусиль та зміцнення безпеки у довгостроковий та скоординований спосіб", - наголосила міністр. Відео дня

Своєю чергою Ландсберґіс зауважив на роботі країн Балтії щодо залучення інших держав на підтримку України.

"Перемога України над агресором Росією є передумовою повернення миру на європейський континент. Для цього Україна має отримати значно більше військової підтримки та систем протиповітряної оборони, і нам потрібно зробити значні кроки до членства України в ЄС та НАТО. Місце України в європейській та євроатлантичній сім’ї, і на неї з нетерпінням чекають", - підкреслив він.

Також литовський міністр додав, що у Вільнюсі збирається так звана Основна група (Core Group), аби створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України.

У МЗС Латвії зазначили, що загалом зустріч дипломатів стосувалася майбутніх кроків для тиску на РФ, серед яких і 14 пакет санкцій.

Як країни Балтії підтримують Україну під час війни з РФ

Як писав УНІАН, раніше прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що її країна готова відправити свої війська на навчання в Україну. Вона запевнила, що вже є дозвіл парламенту на відправку військ в Україну з метою навчання, проте наразі українська сторона не зверталася з таким проханням.

Також повідомлялось, що Латвія передасть Україні новітні зенітні комплекси, які призначені для захисту військових і стратегічних об'єктів цивільної інфраструктури від маловисотних повітряних загроз.

"Кожним відправленням ми засвідчуємо свою прихильність народу України та його боротьбі проти агресора Росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом з нашими союзниками", - повідомила прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

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