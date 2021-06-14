Рейтинг партій дублює президентський рейтинг їхніх лідерів.

Лідером рейтингу політичних партій є «Слуга народу», яку станом на середину травня готові підтримати на виборах майже третина виборців.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах опитування Центру Разумкова та фонду «Демократичні ініціативи», проведеного 14-19 травня.

Зазначається, що рейтинг підтримки партій майже цілковито дублює результати їхніх очільників на президентських виборах.

«Вибори до Верховної Ради... лідером є «Слуга народу» з 18% підтримки (28% тих, хто визначився та піде голосувати). Цей результат всього на 2% гірший, ніж результат президента України Володимира Зеленського», - йдеться в результатах.

Читайте такожЗеленського наздоганяють: соціологи показали новий президентський рейтингВодночас за «Європейську солідарність» готові проголосувати 12,4% респондентів (18,6% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат ідентичний з результатом Петра Порошенка.

«В «Опозиційної платформи - за життя» - 10% підтримки (14,1% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). У Юрія Бойка зовсім на трохи менше, що може бути пов’язано з «троєвладдям» всередині «ОПЗЖ», - зазначають соціологи.

Результат «Батьківщини» - 8,5% (12,6% тих, хто визначився і має намір голосувати). Виборчий бар’єр має шанси подолати «Сила і Честь» - 4,2% (6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився).

Інші партії не долають виборчого порогу.

***Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України було проведене в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. В опитуванні взяли участь 2 тис. 020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Костянтин Гончаров