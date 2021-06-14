Текстів нових законопроектів поки немає.

Верховна Рада може прийняти додаткові закони про олігархів. Вони стосуватимуться, зокрема, медіа та антимонопольних справ.

Про це розповів глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає "РБК-Україна".

Корнієнко уточнив, що в даний час текстів подібних законопроектів ще немає. Теоретично вони повинні стосуватися антимонопольних справ, зазначив депутат.

"Тобто це має бути посилення інституційної спроможності Антимонопольного комітету. Власне, подібні законопроекти вже є, вони обговорюються. Але, можливо, їх треба переглянути, виписати ще ширші варіанти", - пояснив глава СН.

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Також обговорюється можливість конституційної реформи антимонопольного законодавства. За його словами, потрібно попрацювати і над законодавством про медіа. "Але ж у нас є наш прекрасний законопроект про медіа, який чомусь викликає найбільшу ненависть у телеграм-каналів. Хоча я б на їхньому місці взагалі навіть в цю дискусію не вступав, тому що вони не вважають себе класичними медіа, але чомусь так сильно бояться цього закону", - зазначив він.

Є ідеї антитрастового законодавства, повідомив Корнієнко. За його словами, воно повинно дозволити антимонопольному комітету краще працювати над "демонополізацією певних галузей".

2 червня 2021 року президент Володимир Зеленський подав в Верховну Раду як невідкладний законопроект "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№5599).

Проект закону визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їх прозорих взаємин з представниками влади.

4 червня президент доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроекти про деолігархізацію.

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Автор: Юрій Годован