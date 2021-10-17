На думку лікаря, основним досягненням української влади в період президентства Зеленського є цифровізація.

На думку відомого українського лікаря Євгена Комаровського основним досягненням команди президента Володимира Зеленського за 2,5 роки при владі є цифровізація.

Про це медик сказав в ефірі "Україна 24".

На запитання, які успіхи можна відзначити за половину каденції глави держави, Комаровський відповів: "Цифровізацію – однозначно. Це міністерство, мені здається, що [міністр цифрової трансформації України Михайло] Федоров однозначно на своєму місці. Ось це класний кейс, все".

Лікар розповів, що свого часу Зеленський пропонував йому посаду міністра, а пізніше - піти в народні депутати, але медик відмовився.

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"Мої відносини з Володимиром Олександровичем абсолютно дружні... Коли Володимир Олександрович збирався в президенти, ми з ним зустрілися в Харкові. Я сказав, що завжди готовий підказати. Бути тим, хто радить, я однозначно можу... Володимир Олександрович мені телефонував, кликав у команду, кликав у міністри. Я сказав, що організація охорони здоров'я - це не моє, але я завжди можу бути поруч як людина, яка завжди може сказати, що стоїть за цією темою в медицині - медична наука, користь для людей чи бізнес? Я відмовив йому", - пояснив Комаровський.

"Я сказав - ні в яких депутатах немає сенсу, навіщо мені потрібні депутати? Я можу давати свої поради, тому ми зійшлися на посаді позаштатного радника... Про те, що я буду міністром, говорили всі, крім мене. Я в міністри не збирався", - зазначив він.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що виконає всі обіцянки протягом одного терміну.

Довідка УНІАН. На президентських виборах, які пройшли в Україні 31 березня 2019 року, за Зеленського проголосувало 30,24% виборців, за п'ятого президента Петра Порошенка - 15,95%. Вони вийшли у другий тур. У другому турі, який відбувся 21 квітня, за Зеленського проголосувало 73,22% українців, за Порошенка – 24,45%.

Станом на осінь 2021 року Зеленський залишається лідером громадської підтримки. Згідно з опитуванням, проведеним у вересні Українським інститутом майбутнього, чинному главі держави довіряє 38% українців.

Раніше в Мінцифри заявляли, що до 2024 року планують оцифрувати 100% послуг в Україні.

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Автор: Вікторія Гордієнко