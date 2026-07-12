У Євросоюзі попередили про складність зменшення залежності від Китаю, - Bloomberg

ЄС наполягає на подовженні терміну дії дозволів та спрощенні процедур імпорту товарів першої необхідності.

Євросоюз попередив, що для диверсифікації економіки та зменшення залежності від Китаю, де було створено мікрохвильову зброю для знищення супутників Starlink, знадобиться фінансування. Про це пише Bloomberg.

Євросоюз розробляє "інструмент солідарності" для підтримки компаній, які диверсифікують джерела постачання критично важливих товарів, щоб зменшити залежність від Китаю та пом’якшити наслідки будь-яких заходів у відповідь з боку Пекіна в разі торговельного конфлікту.

Зазначається, що цей інструмент буде платним і потребуватиме фінансування саме в той момент, коли держави-члени ведуть переговори щодо наступного багаторічного бюджету блоку, як повідомляють джерела, обізнані з ситуацією.

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"Незрозуміло, скільки коштів доведеться виділити, оскільки це залежатиме, серед іншого, від масштабів відповідних заходів з боку Китаю, - але, з огляду на розмір залучених галузей та обсягів торгівлі, сума може бути значною", - пише видання.

Цей інструмент стане частиною зусиль ЄС щодо вирішення проблеми величезного торговельного дефіциту з Китаєм, який перевищує 360 мільярдів євро і зачіпає кожну державу ЄС.

Як повідомили джерела видання, під час переговорів Пекін досі був відкритий до вивчення способів збільшення імпорту з ЄС, але менш схильний шукати шляхи обмеження власного експорту. Обидва фактори мають ключове значення для ЄС, з огляду на величезний торговельний дефіцит, а також ринкові бар’єри Китаю та помірний рівень споживання, додали джерела.

Важливо, що ЄС також наполягає на подовженні термінів дії дозволів та спрощенні процедур імпорту критично важливих товарів, а також просить Пекін знизити обмеження на доступ до ринку та скоротити експорт.

За словами джерел, Китай хоче, щоб ЄС відповів взаємністю на будь-які зміни, на які погодиться Пекін, послабивши власний контроль блоку.

Співпраця РФ і Китаю

Росія та Китай поглиблюють військову співпрацю на тлі війни в Україні, зокрема, спільно працюючи над нейтралізацією американської супутникової мережі Starlink. Про це писало німецьке видання Der Spiegel за результатами багатомісячного розслідування, проведеного спільно з партнерами.

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