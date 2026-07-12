Секретний завод у Німеччині випускає дрони для України: NYT розкрив деталі

Дрони вже пройшли бойові випробування в Україні, за результатами яких успішними виявляються близько 70 % виконаних місій.

Німецька компанія Helsing SE, яка спеціалізується на розробці військових технологій зі штучним інтелектом (ШІ), налагодила серійне виробництво ударних безпілотників, які вже застосовують ЗСУ на передовій.

Виробництво організовано на секретному підприємстві в Німеччині, місцезнаходження якого ретельно приховується з міркувань безпеки, йдеться в репортажі The New York Times.

За даними видання, компанія почала постачати свої боєприпаси типу "барражування" HX-2 в Україну з кінця 2024 року. Розробники стверджують, що безпілотники вже пройшли бойові випробування, згідно з якими успішними виявляються близько 70% виконаних місій.

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Головною особливістю апаратів є використання штучного інтелекту. Навіть у разі придушення GPS та радіозв’язку засобами радіоелектронної боротьби дрон здатний продовжувати виконання завдання.

За словами співзасновника Helsing Гундберта Шерфа, саме досвід війни в Україні дозволяє компанії постійно вдосконалювати програмне забезпечення:

"Ці технології розвиваються дуже швидко".

Виробництво можна перенести за один день

Журналісти видання отримали рідкісний доступ на завод Helsing, який працює під посиленою охороною в одному з промислових районів на півдні Німеччини.

Точне місцезнаходження підприємства не розголошується. Більше того, на будівлі немає жодних вивісок, а інші орендарі комплексу навіть не знають, що поруч із ними виробляють бойові дрони з ШІ.

У компанії заявили, що в разі загрози виробництво можна повністю демонтувати та перевезти в інше місце всього за один день.

На підприємстві працюють близько ста співробітників, багато з яких раніше працювали в німецькій автомобільній промисловості. Усі вони проходять сувору перевірку безпеки та підписують угоди про нерозголошення.

Ставка на дешеві масові безпілотники

У Helsing вважають, що сучасні війни змінюють підхід до озброєння. Якщо раніше армії робили ставку на дорогі танки та винищувачі вартістю в сотні мільйонів доларів, то тепер дедалі більшу роль відіграють відносно дешеві автономні системи.

Вартість одного ударного дрона компанії становить близько 17,5 тис. євро, а для його експлуатації потрібна мінімальна підготовка оператора.

У компанії впевнені, що масове виробництво подібних дронів дозволяє значно підвищити ефективність армії при істотно менших витратах.

Робота над безпілотним винищувачем

Окрім ударних дронів, Helsing розробляє безпілотний бойовий літак CA-1 Europa, який планують почати експлуатувати до 2029 року.

Передбачається, що апарат зможе виконувати небезпечні місії без ризику для пілотів і стане значно дешевшим аналогом традиційних бойових літаків.

У компанії вважають, що майбутнє збройних сил пов’язане саме з автономними системами, здатними виконувати завдання навіть в умовах активної радіоелектронної протидії.

Водночас експерти зазначили, що стрімке зростання інвестицій у військові технології свідчить не лише про технологічний прогрес, а й про очікування можливих нових масштабних конфліктів у Європі.

Інші новини про зброю

Як писав УНІАН, аналітики відповіли на запитання, чи зможе Україна розраховувати на якусь частину від випуску ракет ATACMS у Німеччині. Зазначалося, що нове підприємство має важливе значення не тільки для забезпечення потреб Німеччини, але, ймовірно, й для України.

Крім того, 18 червня стало відомо, що президент США Дональд Трамп попросить американські оборонні компанії виробляти зброю за ліцензією в Україні та Європі.

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