Екс-президент України пробув у Мінську всього кілька годин.

Ще вдень 7 березня з'явилася інформація про те, що літак екс-президента України приземлився в Мінську, а прилетів він з Внуково (російський аеропорт, - УНІАН).

Зараз же є інформація про те, що борт Януковича, який раніше був засуджений в Україні за державну зраду, покинув Мінськ.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія хоче оголосити Януковича "президентом".

Як відомо, в Україні проти Януковича ведеться розслідування низки справ, він вже засуджений за держзраду до 13 років позбавлення волі.

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