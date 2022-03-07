Раніше в Україні Януковича засудили за держзраду.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко з посиланням на російські Telegram-канали повідомив, що екс-президент України Віктор Янукович прилетів до Мінська. Зараз його літак йде на посадку.

"У Мінську зараз сідатиме літак (RA-09617) Віктора Януковича. Виліт був з Внуково", - сказано в одному з каналів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Росія хоче оголосити Януковича "президентом".

Як відомо, в Україні проти Януковича ведеться розслідування низки справ, він вже засуджений за держзраду до 13 років позбавлення волі.

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