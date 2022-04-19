Напередодні Медведчук сам просив Путіна і Зеленського обміняти його на оборонців і мешканців Маріуполя.

Сполучене Королівство не допомагатиме Москві з перспективою обміну кума Путіна Віктора Медведчука на двох британських військових ЗСУ, взятих у полон Росією.

Про це заявив член парламенту Брендон Льюїс в ефірі Sky News.

Відеозапис з британськими полоненими Шоном Піннером та Айденом Асліном транслювався напередодні по федеральних російських каналах.

Кремль хотів навздогін затриманню Медведчука випустити свою пропозицію обміну, тоді як в українському політикумі пропонували обміняти кума Путіна на евакуацію мешканців і оборонців Маріуполя.

Британці воювали на боці ЗСУ. Сім’я Піннера стверджувала, що їхній родич офіційно служив в українській армії з 2018 року і навіть має дружину-українку.

Невідомо, наскільки щирим було їхнє звернення до Бориса Джонсона.

Льюїс, своєю чергою, зазначив, що бійці не повинні були там бути, "це незаконні дії".

"Фактично ми проходимо процес введення санкцій проти людей з оточення Путіна. Не будемо думати, як ми можемо допомогти Росії… У нас завжди є відповідальність перед британськими громадянами, до яких ми ставимося серйозно. Ми повинні знайти правильний баланс з Україною, тому я кажу усім: не їдьте нелегально в Україну. Збройні сили України мають підтримку Британії. Ми продовжуємо надавати цю підтримку, і це є правильним шляхом зробити це (підтримати Україну – ред.)", - сказав парламентар.

Льюїс закликав охочих допомогти Україні робити це "правильними каналами", наприклад, фінансово чи розмістити у своїх будинках біженців: "замість того, щоб іти на дуже небезпечні і фактично незаконні процеси".

Медведчука затримали: що відомо

Увечері 12 квітня Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Віктора Медведчука. Пізніше глава держави запропонував Росії обміняти полонених українців на затриманого кума Путіна.

Медведчук підозрюється в державній зраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 та ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України. Діяльність Медведчука у "вугільній справі" правоохоронні органи почали документувати ще в 2016 році.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

18 квітня Медведчук звернувся до Зеленського і Путіна з пропозицією обміняти його на захисників і мешканців Маріуполя. Секретар РНБО Олексій Данілов згодом додав, що такий обмін "буде відбуватися за посередництва третьої сторони".

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