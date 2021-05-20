Кандидат на посаду закликає оцінювати роботу міністрів після того, як вони пропрацюють хоча б перші 100 днів.

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що він готовий відповідати за свої дії на новій посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу з трибуни парламенту, який розглядає питання про його призначення на посаду міністра.

"Я готовий відповідати за свої дії на посаді міністра охорони здоров'я України. Я не можу відповідати і робити ремарки про те, що я щось "зруйнував", "не побував", не будучи очільником профільного відомства. Давайте оцінювати роботу міністрів після того, як вони пропрацюють хоча б перші 100 днів", - сказав Ляшко.

Кадрові ротації у МОЗ

18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.

19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення трьох міністрів, зокрема кандидатуру Ляшка, та проведе позачергове засідання.

Перед засіданням «Слуги народу» перший заступник фракції Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.

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Автор: Тетяна Поляковська