Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко запевняє, що він готовий відповідати за свої дії на новій посаді.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу з трибуни парламенту, який розглядає питання про його призначення на посаду міністра.
"Я готовий відповідати за свої дії на посаді міністра охорони здоров'я України. Я не можу відповідати і робити ремарки про те, що я щось "зруйнував", "не побував", не будучи очільником профільного відомства. Давайте оцінювати роботу міністрів після того, як вони пропрацюють хоча б перші 100 днів", - сказав Ляшко.
Кадрові ротації у МОЗ
- 18 травня Верховна Рада звільнила з посади міністра охорони здоров’я Максима Степанова.
- 19 травня до парламенту надійшло подання прем’єр-міністра України щодо призначення заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.
- 19 травня на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ляшко пообіцяв, що провакцинує в літній період 5 млн українців, тобто буде проведено 10 млн щеплень.
- Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про призначення трьох міністрів, зокрема кандидатуру Ляшка, та проведе позачергове засідання.
- Перед засіданням «Слуги народу» перший заступник фракції Олександр Корнієнко зазначив, що якщо Ляшко не виконає обіцянку про щеплення за літо 5 млн українців, то піде у відставку.
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