Президент Франції емоційно прокоментував угорське вето на допомогу Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана вийти за рамки позерства і проявити відповідальність. Ця заява була зроблена на прес-конференція після засідання лідерів ЄС, де Угорщина наклала вето на виділення 50 мільярдів євро Україні.

Так, Макрон закликав Орбана "поважати Європейський союз, а не брати його в заручники".

Алісса де Карбоннел, заступник директора програми по Європі і Центральній Азії в міжнародній кризовій групі, в коментарі The Washington Post зазначила, що Орбан "натхнений політичним глухим кутом з приводу подальшого фінансування України у Вашингтоні і розчаруванням у контрнаступі України".

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На тій же прес-конференції Макрон відповів і російському диктатору Володимиру Путіну, який напередодні поскаржився, що французький лідер давно йому не телефонував.

"Якщо у президента Путіна є серйозні пропозиції і він готовий відновити діалог, який дозволить домогтися мирного врегулювання при дотриманні норм міжнародного права, Франція завжди буде державою, яка надасть підтримку і не пошкодує своїх зусиль для досягнення результату. Мій телефонний номер не змінився", - сказав Макрон.

Заблокована допомога ЄС Україні та скарги Путіна

Як писав УНІАН, в ході засідання лідерів країн-членів ЄС, яке тривало до пізньої ночі, обговорювалося питання виділення Україні чотирирічної фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро. Зрештою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накласти вето на це рішення.

Вчора ж Володимир Путін під час "прямої лінії" з росіянами поскаржитися, що Макрон перестав йому телефонувати.

"У якийсь момент президент Франції припинив відносини з нами. Ми цього не робили, я – ні. Він зробив. Якщо буде інтерес, ми готові. Якщо ні, ми впораємося. У нас є інші справи", – сказав Путін.

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