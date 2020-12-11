Марків - Аваков відреагував на оголошений Росією арешт військового відомою приказкою / УНІАН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на заочний арешт нацгвардійця Віталія Марківа російським у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

Про це він написав у Twitter.

Читайте такожУ Кернеса в клініці відмовила друга нирка – ЗМІ

"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: на злодію і шапка горить!» Україна ніколи не залишить свого солдата!" - заявив він.

Справа Марківа: що відомо

  • Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
  • 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
  • 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
  • У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
  • 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
  • З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
  • 4 листопада Марків повернувся до Києва.
  • 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров