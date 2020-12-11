За словами глави МВС, Росія фактично визнала свою участь в спробі фальсифікації справи українського нацгвардійця Віталія Марківа, а коли не вдалося – почала власне переслідування.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на заочний арешт нацгвардійця Віталія Марківа російським у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

Про це він написав у Twitter.

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"Путінський режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: на злодію і шапка горить!» Україна ніколи не залишить свого солдата!" - заявив він.

Справа Марківа: що відомо

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків повернувся до Києва.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

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Автор: Костянтин Гончаров