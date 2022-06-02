Також вони обговорили новий пакет військової допомоги.

Україна озвучила Сполученим Штатам Америки нові потреби для перемоги у війні проти Російської Федерації.

Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі, сьогодні разом з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

"Ми обговорили новий пакет військової допомоги США для України, який включає РСЗВ HIMARS та боєприпаси, гелікоптери Мі-17, ракети Javelin, тактичні машини, РЛС та інші боєприпаси", - повідомив Єрмак.

Він зазначив, що це не остання допомога США. "Ми озвучили потреби нашої армії для перемоги над Росією", - наголосив Єрмак.

"Можу сказати, що ми обговорили і майбутні сюрпризи, які точно не сподобаються ворогу", - підкреслив керівник ОП.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден оголосив 1 червня про новий пакет озброєнь для України, що включатиме високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Раніше у Пентагоні повідомили, що передані Україні американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже в Європі.

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